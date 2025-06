Motociclista de Coruche morre em passeio após chocar com camião

Marco Mergulho, de 51 anos, perdeu a vida no domingo, 1 de Junho, na Estrada Nacional 242-4, entre Pataias e Pataias-Gare, no concelho de Alcobaça, na sequência de uma colisão entre o motociclo em que seguia e um veículo pesado de mercadorias. O motociclista de Coruche seguia sozinho na viatura de duas rodas, mas integrava um grupo de amigos que o acompanhava de mota num passeio à região Oeste. A vítima terá perdido o controlo do motociclo e embateu na traseira de um camião, que se encontrava estacionado fora da faixa de rodagem. No teatro das operações estiveram 15 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Pataias, a equipa VMER do INEM e a GNR. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.