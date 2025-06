Nova viatura eléctrica para recolher ramagens em Salvaterra de Magos

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos investiu na aquisição de uma viatura eléctrica destinada à recolha de ramagens e à limpeza urbana. O investimento ascende a 43.250 euros, acrescidos de IVA, e foi financiado pelo Fundo Ambiental em articulação com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). A nova viatura integra a estratégia municipal de modernização dos serviços operacionais, com foco na sustentabilidade e na redução da pegada ecológica associada à actividade de recolha de biorresíduos verdes.