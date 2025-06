Piscinas cobertas do Cartaxo vão reabrir preparadas para receber provas oficiais

As piscinas cobertas do Cartaxo estão encerradas há mais de três anos. Foram fechadas em Março de 2022 por falta de manutenção e havia expectativa de que pudessem reabrir em Setembro do mesmo ano. Mas o problema revelou-se mais complexo, com toda a parte mecânica comprometida, além da piscina não cumprir com os requisitos da federação para receber competições. O concurso para as obras está lançado, com um valor base de cerca de três milhões de euros e o equipamento pode reabrir no Verão de 2026 se o processo avançar como ambiciona o presidente do município, João Heitor (PSD).

O complexo, no que toca às piscinas interiores, vai contar com uma reformulação dos espaços, conferindo privacidade, segurança e acessibilidade a pessoas com deficiência, com espaços multiusos tanto para professores que dão aulas de natação da disciplina de educação física como para árbitros e técnicos em dias de competição, e ainda um posto médico, que não existia. No corredor que liga os balneários às piscinas interiores, vão acabar os problemas de correntes de ar com a utilização de portas automáticas.

O edifício apresentava problemas estruturais revelados num estudo de resistência sísmica realizado em 2024, o que atrasou ainda mais o processo. Foram também identificados problemas térmicos e acústicos, sendo a cobertura também alvo de intervenção. A própria piscina e as bancadas, que terão mais dignidade com 192 cadeiras, serão finalmente acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. A piscina terá seis pistas e houve necessidade de alterar a sua profundidade pois também não cumpria com os requisitos.