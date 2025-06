Presidente da Câmara de Santarém visitou novas instalações da empresa Agri-Mendes

A empresa, fundada em 1968 e sediada no concelho de Santarém, tem-se dedicado à produção de azeite, com investimentos avultados que melhoraram a sustentabilidade ambiental, a qualidade e capacidade produtiva.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), visitou no dia 27 de Maio as futuras instalações da Agri-Mendes. A empresa, fundada em 1968 e sediada no concelho de Santarém, tem-se dedicado à produção de azeite, com investimentos no valor de 4.726.000€ que melhoraram a qualidade e a capacidade produtiva. Exemplo disso é o novo lagar, com capacidade de processamento de 500 toneladas de azeitonas por dia, que prima pela inovação tecnológica e sustentável, onde toda a produção é movida a energia solar, desde a limpeza da azeitona ao engarrafamento, utilizando energia limpa e renovável.

Segundo nota informativa do município, a visita teve como objectivo conhecer de perto o funcionamento e os projectos inovadores desenvolvidos pela empresa, reforçando o compromisso do município em criar um ambiente favorável ao crescimento empresarial e à geração de emprego. O presidente da Câmara de Santarém foi recebido pelos responsáveis da Agri-Mendes, Agostinho José, Manuel Agostinho e Maria João, com quem trocou informações sobre a empresa, desafios e oportunidades de crescimento.

“Estamos muito satisfeitos em visitar a Agri-Mendes, uma empresa que demonstra grande compromisso com a inovação e a sustentabilidade. O nosso objectivo é apoiar e fortalecer empresas como esta, que contribuem significativamente para o progresso da nossa comunidade,” afirmou João Leite, citado na mesma nota de imprensa.