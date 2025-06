Recolha de sangue em Vale de Figueira

Vai decorrer no Centro de Bem-estar Social de Vale de Figueira uma recolha de sangue agendada para sábado, 7 de Junho, das 09h00 às 13h00. O centro localiza-se no número 1 da Rua do Convento de Santo António.