Três dádivas de sangue em Santarém durante o mês de Junho

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai promover três campanhas de dádiva de sangue em Santarém durante o mês de Junho. A primeira iniciativa está agendada para dia 5 Junho no Cenfim, na zona industrial de Santarém, das 9h00 as 13h00. Nos dias 6 e 20 de Junho, as recolhas de sangue têm lugar na Casa do Campino, das 15h00 às 19h30. As actividades contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.