Vila Franca de Xira assinalou Dia Mundial da Esclerose Múltipla

A Câmara de Vila Franca de Xira voltou a associar-se ao Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que se celebrou a 30 de Maio, com a iluminação da fachada dos Paços do Concelho em tons de laranja, a cor símbolo internacional da sensibilização para esta doença. Sob o mote “Celebrar a vida, inspirar a mudança”, a acção esteve integrada numa campanha promovida pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), que pretende chamar a atenção para a realidade das pessoas que vivem com esclerose múltipla em Portugal e no mundo. O objectivo é duplo: sensibilizar a população para os desafios diários enfrentados pelos doentes e influenciar positivamente o debate político sobre os direitos e necessidades destas pessoas.

A esclerose múltipla é uma doença crónica, auto-imune e degenerativa que afecta o sistema nervoso central, causando sintomas muitas vezes invisíveis como fadiga extrema, dificuldades motoras e alterações cognitivas. Em Portugal estima-se que existam mais de 8.000 pessoas diagnosticadas coma doença, sendo a maioria jovens adultos entre os 20 e os 40 anos, sobretudo mulheres.