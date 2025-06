Castanheira do Ribatejo celebra as festas de São João

As Festas de S. João da Castanheira do Ribatejo vão decorrer entre 27 e 29 de Junho, prometendo animar a freguesia com tradição e convívio. A iniciativa da comissão de festas vai ter o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, que deliberou apoiar a iniciativa através do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). A comissão de festas vai receber um apoio financeiro de 2.000 euros para comparticipar nas despesas de organização do evento e a autarquia também irá fornecer apoio logístico, incluindo o fornecimento de areia para as tradicionais vacadas, contentores para recolha de lixo e 30 grades metálicas para garantir a segurança e a organização do recinto. A atribuição dos apoios foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.