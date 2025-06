Dia da Espiga em Samora Correia passado no campo entre família e amigos

O Monte de Santo Isidro, na freguesia de Samora Correia, voltou a ser palco das celebrações do Dia da Espiga, feriado municipal assinalado na quinta-feira, 30 de Maio, com um programa que aliou tradição, convívio e cultura. O evento foi organizado pela Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) e teve início pelas 08h00, no pavilhão da colectividade, com a concentração dos cavaleiros, todos trajados a rigor. Seguiu-se, às 09h00, um passeio pelo campo, que reuniu dezenas de participantes e devolveu à paisagem as imagens típicas da identidade ribatejana.

À chegada o almoço juntou participantes e visitantes à mesa, seguindo-se momentos de maneio de gado e actuações culturais. O Grupo Etnográfico Samora e o Passado levou ao palco danças e cantares, enquanto o Grupo de Sevilhanas Sabor Flamenco trouxe o ritmo do sul de Espanha até ao coração do Ribatejo.

A animação prolongou-se pela tarde com música ao vivo a cargo de Bruno China, num ambiente de festa popular e celebração das raízes. A Quinta-feira da Espiga, feriado com profundas raízes agrícolas e simbólicas, continua a ser uma referência para a população de Samora Correia, que mantém vivas as suas tradições com a força de quem as sabe celebrar.