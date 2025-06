O que resta do antigo quartel dos Voluntários de Santarém pode dar lugar a uma residência de estudantes

Uma entidade privada pretende construir alojamento para estudantes no local onde em tempos esteve o quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém, no centro histórico da cidade. A concretizar-se, erradica-se uma mancha na paisagem citadina.

O que resta do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém, no centro histórico da cidade, pode vir a dar lugar a uma residência de estudantes com capacidade para 100 camas, caso se concretize a intenção de investimento manifestada por uma entidade privada junto do município.

“Depois de vários meses em reuniões, fazendo aquele trabalho que muitas vezes não se vê, com a nossa equipa técnica, nomeadamente no Património Cultural IP, conseguimos aprovar um PIP (pedido de informação prévia) para a construção de uma residência para estudantes”, anunciou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), acrescentando que se trata de um investimento privado, que mereceu o apoio total da autarquia. “Uma resposta importante para a dinâmica que desejamos no Centro Histórico. 100 novas camas. Serão 100 jovens estudantes a frequentar as ruas da nossa cidade!”, vincou.

João Leite revelou que “o projecto respeita a memória, com total preservação e recuperação da muralha, dos elementos existentes e do que resta da actual fachada” do edifício onde em tempos esteve o quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém, na Rua Teixeira Guedes. “A péssima imagem do antigo edifício dos Bombeiros Voluntários no centro histórico tem os dias contados! A rua principal ganhará uma nova vitalidade”, diz o autarca.

O edifício do antigo quartel, entretanto demolido, encontrava-se devoluto desde que os Bombeiros Voluntários de Santarém se mudaram para o novo quartel, na zona de Vale de Estacas, em Novembro de 2007. Grande parte do imóvel foi demolida em Janeiro de 2014 por iniciativa da empresa proprietária do imóvel à época, a Aquino Construções. Da operação restou a fachada principal do edifício e os painéis de azulejos que nela se encontravam afixados foram oferecidos ao município, que por sua vez os deu aos Voluntários de Santarém para serem expostos no seu novo quartel.

Em Junho de 2022, noticiámos que a empresa tinha planos para avançar com a construção de um edifício multifamiliar composto por dois pisos e em que seria integrada a recuperação da fachada do antigo quartel, mas esse projecto não chegou a avançar.