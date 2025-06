Académica de Santarém em grande plano no Distrital de Ginástica Acrobática

A Associação Académica de Santarém garantiu o apuramento para o campeonato nacional de ginástica acrobática de 8 dos 12 pares/grupos que participaram no campeonato distrital da modalidade, conquistando ainda várias medalhas e títulos distritais. Na prova organizada pela Associação de Ginástica de Santarém, em colaboração com o Clube União Artística Benaventense, o clube escalabitano conquistou dez primeiros lugares, nove segundos e três terceiros lugares.

A competição decorreu no Pavilhão Desportivo da Barrosa e foi destinada aos escalões de Infantis e Divisão Base, com o principal objectivo de garantir o apuramento para o campeonato nacional. A Académica de Santarém esteve representada por um total de 31 ginastas acompanhados por cinco treinadores e duas monitoras.