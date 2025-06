Luís Cancela venceu a 15.ª edição do Trail do Almonda

Luís Cancela, atleta do Clube Desportivo em Movimento, de Azinhaga, Golegã, venceu a 15ª edição do Trail do Almonda. A prova realizou-se em pleno coração da Serra de Aire, contando com a participação de cerca de 650 atletas, divididos por trail, mini-trail e caminhada. Renato Lopes, do Fátima Trail Team, e Jesus Oliveira, do Clube Desportivo em Movimento, completaram o pódio. A primeira atleta feminina a completar a prova foi Ana Rodrigues, do Saca Trilhos Anadia, seguida de Luísa Freitas (Individual) e Ana Bárbara (ARLU TRAIL). No Mini-Trail (12km) o vencedor foi Paulo Moreira, do Grupo Desportivo do Pinheiro Grande. Margarida Pestana, do Clube Desportivo de Espite, foi a primeira atleta feminina a completar a prova. A nível de equipas, destaque para o 1.º lugar do Clube Desportivo em Movimento, seguindo-se o Terrantêz Trail Team e Os Corre Dores.