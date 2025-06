Recorde nacional feminino de backyard foi batido em Vila Chã de Ourique

Lina Mateus bateu o recorde nacional feminino de backyard detido por Joana Felisberto na primeira edição Backyard Ultra Trilho dos Cágados, em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, da qual António Pinto saiu vencedor com 34 voltas, cerca de 228 quilómetros, à frente de Paulo Moreira com 33 e João Fernandes com 30. Ao todo, foram mais de trinta horas a correr. No top-15, foram batidos 11 recordes pessoais no total de 34 ultras participantes, num dia em que as temperaturas a rondar os 30 graus foram o maior desafio dos atletas.

A prova, oriunda dos Estados Unidos da América, consiste num percurso circular de 6,7 quilómetros que têm de ser percorridos numa hora. Se sobrar tempo os atletas têm ordem para descansar e alimentar-se. O último resistente vence. Lina Mateus completou 29 voltas, mais uma do que Joana Felisberto, que a colocaram em quarto lugar da geral e no topo da Backyard Ultra feminina em Portugal.

António Pinto, atleta da selecção nacional de 2022, conseguiu colocar-se na oitava posição entre os 20 pré-seleccionados para o mundial de 2026. No próximo ano, a Backyard Ultra Trilho dos Cágados terá qualificação directa para o Campeonato do Mundo. Este ano contou com 132 inscritos nas 3, 6, 12 voltas e ultra, além da presença de José Monsanto, que detém o primeiro lugar da backyard em Portugal com 43 voltas, indo representar Portugal nos Estados Unidos em Outubro.