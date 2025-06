Jornadas de Educação destacam a participação juvenil em VFX

A Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, foi o palco escolhido para as Jornadas de Educação deste ano no concelho, que tiveram como tema “A Voz dos Jovens: Participação e Mudança”, reforçando o compromisso do município com o protagonismo juvenil e a construção de uma cidadania mais activa e inclusiva. As jornadas realizaram-se a 26 de Maio e na iniciativa foi destacada a importância de ouvir as crianças e jovens, proporcionando-lhes espaços de expressão, reflexão crítica e envolvimento em projectos que potenciem o seu papel transformador na sociedade.

Ao longo da sessão foram também apresentados diversos exemplos de boas práticas locais e projectos dos jovens do concelho, como a Assembleia Municipal Jovem, o programa “Faz-te Ouvir” e outras iniciativas que promovem a autonomia, a participação e o pensamento crítico dos jovens.