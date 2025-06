Antigas camaratas militares vão ser residência para estudantes em Santarém

Uma medida que é de aplaudir e que deveria ser seguida junto de todas as universidades. Como é sabido, um dos grandes problemas que hoje impede muitos jovens de se formarem é precisamente o alojamento.

João Pedro

Há que saber separar o que é prometer e fazer. Nos últimos anos tivemos muitas promessas que não foram cumpridas por um presidente do PSD. Neste momento temos um presidente que diz e faz e as pessoas colocam na sua avaliação e na mesma balança os dois presidentes, o anterior e o actual, apenas por serem do mesmo partido. O actual presidente João Teixeira Leite tem realizado uma série de projectos e investimentos que não estão a ser devidamente reconhecidos pela sociedade.

Mário António Ferreira