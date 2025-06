Obrigado Águas do Ribatejo

Normalmente a grande maioria só escreve nas redes sociais ou na comunicação social, se for para dizer mal. Eu até posso também vir a ser um desses, no entanto, neste momento, não é o caso. Voltei recentemente, após 44 anos, ao lugar de Caniceira, Vale de Cavalos, e a minha primeira decepção foi a velocidade da internet. Vim de uma zona do país onde a velocidade era em gigas, cheguei cá e é em megas e poucos. A segunda decepção foi também a velocidade, pressão da água, que para tomar um banho digno era quase impossível. Mas após uma troca de e-mails com as Águas do Ribatejo o problema foi resolvido em uma/duas semanas. Fiquei deveras surpreendido, até porque venho de uma localidade onde resolver problemas de água é uma grande dor de cabeça, mas enfim até nem posso falar disso pois fui um dos que votou para a concessão das águas. Voltemos ao assunto: Obrigado Águas do Ribatejo, espero continuar a dizer isto.

José Braz Santos