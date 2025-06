Miguel Castanho é o mandatário da candidatura de Pedro Ribeiro em Santarém

O professor e investigador Miguel Castanho é o mandatário da candidatura de Pedro Ribeiro pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Santarém. “No dia em que os primeiros cartazes com a minha ‘cara’ são colocados no concelho de Santarém quero apresentar o mandatário ‘sénior’ desta candidatura. O Miguel Castanho é uma figura de referência de Santarém e do País. É um prazer contar com o seu apoio”, publicou nas redes sociais o candidato e actual presidente da Câmara de Almeirim. Citado na mesma publicação, Miguel Castanho diz que conhece Pedro Ribeiro há muito tempo. “Tem uma obra que fala por si, atitude e capacidades para projectar e executar o plano de desenvolvimento de que Santarém precisa. Com ele e a sua equipa, Santarém voltará a valorizar o papel do conhecimento, da ciência e da inovação na sociedade e na economia, iniciando um novo rumo”, diz o mandatário da candidatura.

Miguel Castanho é professor catedrático de Bioquímica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular. É natural de Santarém, onde reside, integrando também o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Santarém. Durante a pandemia de Covid-19 ganhou grande mediatismo, e foi escolhido por O MIRANTE para Personalidade do Ano de 2020, pelo seu papel no âmbito da divulgação de informação credível, ponderada e acessível sobre questões relacionadas com a pandemia.