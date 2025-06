Morreu José Clemente Pereira, antigo presidente de junta em Santarém

José Clemente Pereira, que foi durante 25 anos presidente da extinta Junta de Freguesia de São Nicolau, em Santarém, morreu aos 93 anos. O velório teve lugar no sábado, 31 de Maio, nas instalações do crematório de Santarém. À cerimónia religiosa seguiu-se a cremação do corpo.

Em Março de 2018, José Clemente Pereira foi homenageado pela Câmara Municipal de Santarém e pela União de Freguesias da Cidade de Santarém, tendo o seu nome sido atribuído a uma das ruas da cidade. No descerramento da lápide foi acompanhado pelos dois filhos, Isabel Pereira e Fernando Pereira, que fizeram questão de estar presentes neste dia tão marcante da vida do seu pai. O antigo autarca socialista deixou a presidência da Junta de São Nicolau no início deste século.