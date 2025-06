Regina Costa é candidata pelo PSD à freguesia da Lamarosa

O PSD de Coruche anunciou Regina Costa, 24 anos, como candidata à Junta de Freguesia de São José da Lamarosa. Licenciada em Gestão de Recursos Humanos, a candidata trabalha como responsável financeira e administrativa. “O propósito da candidatura são as pessoas e a necessidade de mudança”, afirma a candidata, que defende uma nova abordagem na gestão local, com foco na proximidade, apoio aos mais jovens e valorização das associações da terra.

Desde os sete anos ligada à Associação Cultural de São José da Lamarosa, a que actualmente preside, Regina Costa é também uma figura activa no Rancho Folclórico de São José da Lamarosa. “Temos muitas associações na nossa terra que precisam de apoio para se manterem vivas e fortes. Seja pelo folclore, pelos ranchos ou pelo BTT, a título de exemplo”, refere. Para a jovem candidata, a prioridade passa por garantir qualidade de vida para todas as faixas etárias e quebrar com a “arrogância e discriminação”.