Vereador do PS em Benavente suspende mandato e é substituído por Alexandra Teixeira

Joseph Azevedo, vereador do Partido Socialista na Câmara de Benavente, suspendeu o mandato no final de Maio e tornou pública a razão na base da decisão.

O vereador do Partido Socialista (PS) na Câmara de Benavente, Joseph Azevedo, suspendeu o seu mandato autárquico, alegando motivos de ordem profissional e académica. A informação foi transmitida segunda-feira, 2 de Junho, ao executivo municipal pela nova vereadora, Alexandra Teixeira, que ocupará o lugar deixado vago por Joseph Azevedo. Na sua intervenção, a nova autarca deixou palavras de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo colega de partido. “É importante agradecer ao Joseph o trabalho diferenciador e de excelência que realizou no concelho de Benavente, permitindo a concretização de espectáculos culturais de grande qualidade”, afirmou.

Joseph Azevedo chegou a ter um acordo político com a gestão CDU liderada por Carlos Coutinho (CDU). No entanto, o PS de Benavente quebrou o acordo à entrada do último de quatro anos do actual mandato autárquico.