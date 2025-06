Abaixo-assinado reclama arranjo de estradas em Torres Novas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Torres Novas lançou um abaixo-assinado para reclamar a necessidade de arranjo de estradas e rotundas que se encontram em mau estado em Torres Novas. Segundo a comissão, há estradas a precisar de reparação do piso, colocação de sinalização, marcações no pavimento, de bermas e passeios, e que a vegetação seja cortada. Defende-se, por isso, um plano de acção devidamente calendarizado, que priorize as intervenções mais urgentes.