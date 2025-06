Abrantes e Sardoal receberam exercício de resposta nacional a fogos de grande dimensão

Exercício Fénix 2025 contou com a participação dos municípios de Abrantes e Sardoal que serviram de cenário para a ocorrência simulada.

O exercício Fénix juntou mais de 200 operacionais em Abrantes e no Sardoal para concluir a fase de preparação sectorial e testar a capacidade de resposta da Protecção Civil nacional contra incêndios rurais de grande complexidade. “Este exercício nacional é o corolário de toda a preparação que foi feita sectorialmente, ao nível dos comandos sub-regionais e dos comandos regionais, com um conjunto muito grande de acções de formação, de capacitação, de treinos operacionais, e agora era a altura de fazer um teste nacional”, disse à Lusa o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo Mário Silvestre, este teste nacional realizado no distrito de Santarém é uma prova à gestão de recursos, capacidade, comando e controle, bem como treinar o dispositivo e as articulações do dispositivo para ser “mais interoperável e ter cada vez mais capacidade para decidir bem. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), através do Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo e do Comando Sub-regional do Médio Tejo, realizou o exercício Fénix 2025 que visou testar e validar os mecanismos de resposta operacional a incêndios rurais com elevada complexidade.

O exercício centrou-se na avaliação das componentes de comando e controlo, com base no Sistema de Gestão de Operações (SGO), e na movimentação real de meios no terreno, através da execução de diversos cenários sectoriais que visaram testar a retirada de aglomerados populacionais, no âmbito dos programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”, bem como a instalação de Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP). O exercício Fénix 2025 contou com a participação dos municípios de Abrantes e Sardoal que serviram de cenário para a ocorrência simulada, e que testaram os seus instrumentos de gestão e resposta no âmbito da protecção civil, nomeadamente os serviços e planos municipais de emergência e protecção civil, e os gabinetes técnicos florestais. No exercício Fénix estiveram envolvidos operacionais da ANPEC, dos corpos de bombeiros, Forças Armadas, GNR, PSP, Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), INEM, além de outras entidades públicas e privadas.