António Mota Redol evoca o Neorrealismo em Benavente

A Universidade Sénior do Concelho de Benavente promove, no dia 12 de Junho, um encontro com o engenheiro António Mota Redol, filho do escritor Alves Redol, um dos nomes maiores do Neorrealismo em Portugal. A sessão decorre às 10h00, no auditório da Junta de Freguesia de Benavente, com entrada gratuita, e tem como propósito revisitar a obra do autor de “Gaibéus” e a sua profunda ligação ao Ribatejo.

O encontro insere-se na disciplina de Literatura da Universidade Sénior e conta com o apoio da Câmara de Benavente, da Fundação Padre Tobias e da Junta de Freguesia de Benavente. Entre os temas em destaque estarão o percurso literário de Alves Redol e o movimento do Neorrealismo, com o testemunho pessoal e familiar de António Mota Redol a enriquecer a sessão.