Apoio ao associativismo cultural em Santarém atinge os 332 mil euros

A Câmara de Santarém vai atribuir um montante global de 332.750 euros ao associativismo cultural em 2025, com um apoio financeiro a projectos permanentes de 145 mil euros, a quantia de 70.250 mil euros destinada a actividades pontuais e 117.500 euros destinada à rubrica de investimento em equipamentos. A lista de avaliação de projectos permanentes, pontuais e festivais, seleccionados através do PAAC - Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais para 2025, foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo camarário.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), diz tratar-se de um esforço significativo, dando cumprimento a um investimento que promove a actividade cultural e a requalificação das infra-estruturas das colectividades. As candidaturas são relativas a projectos que decorrem até final de Dezembro de 2025.