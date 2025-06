Autarcas mostram desagrado com fecho reiterado da urgência de obstetrícia de Santarém

Aos poucos, com os sucessivos governos, pasme-se até de esquerda responsável pela criação do SNS, tem-se degradado o Serviço Nacional de Saúde, para entrada dos privados no sistema de saúde. Saltitam das empresas para cargos públicos e depois no sentido inverso no intuito de abrir caminho às seguradoras e aos hospitais privados.

Manuel Lopes