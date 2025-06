Constância abre época balnear com grandes expectativas

O município de Constância abriu com as “melhores expectativas” a época balnear na praia fluvial no rio Zêzere, com dois nadadores-salvadores, guarda-sóis e capacidade para 350 pessoas, um espaço inaugurado em 2022 com muita procura. “Está tudo a postos para iniciar a época balnear na praia fluvial, com todos os equipamentos preparados, programa de animação de Verão, nadadores-salvadores e um conjunto diversificado de serviços, quer de apoio, quer de restauração, pelo que temos as melhores expectativas para mais um ano de afirmação de Constância como destino de Verão”, disse à Lusa o presidente Sérgio Oliveira.

A praia fluvial de Constância, espaço turístico e de lazer localizado junto à margem esquerda do rio Zêzere, a poucos metros da foz com o rio Tejo e envolvido num vale verdejante, foi inaugurado em 2022, após um processo de classificação da qualidade das águas e consequente certificação de zona balnear, correspondendo a sua abertura a uma antiga ambição do município. Segundo o autarca, a aposta no aproveitamento de uma frente de rio, com uma água de excelente qualidade, na zona ribeirinha da vila, resultou num “investimento estruturante” que, desde 2022, regista “muita e crescente procura”. Com a época balnear a decorrer em Constância entre 7 de Junho e 7 de Setembro, o município investe anualmente entre 35 a 40 mil euros para o funcionamento do espaço, sendo a maior fatia da despesa para os honorários dos nadadores-salvadores e para a colocação de areia numa parte do areal do rio.