Críticas ao sistema de transportes públicos no Entroncamento

Vereador Luís Forinho criticou sistema de transportes públicos no Entroncamento e apelou ao executivo para criar condições para a população caminhar mais e utilizar bicicletas.

Na última reunião de câmara do Entroncamento, realizada a 20 de maio, o vereador Luís Forinho voltou a criticar o TURE, o sistema de transportes urbanos da cidade, defendendo que o município deve, em vez disso, promover a mobilidade a pé e o uso da bicicleta como uma forma mais saudável e sustentável de deslocação. A discussão surgiu no âmbito da apresentação do relatório de exploração de 2024 do TURE, que a presidente Ilda Joaquim considerou positivo, destacando o aumento do número de passageiros e a redução dos encargos operacionais face a 2023, devido à menor manutenção dos veículos eléctricos adquiridos.

Luís Forinho diz que os veículos adquiridos apresentaram defeitos técnicos pouco tempo após entrarem em circulação, lamentando também a falta de respostas por parte da empresa fornecedora. O vereador considera que os trajectos de autocarro não se justificam em muitos casos, afirmando que em 46 minutos a pé se consegue atravessar o concelho de um lado ao outro. O autarca salienta que já presenciou pessoas a esperar 20 minutos por um autocarro para fazer uma viagem de menos de um quilómetro. O vereador acrescenta também que muitos motoristas não respeitam os limites de ocupação dos veículos e que já foram utilizadas viaturas não licenciadas para transporte de crianças. Para Luís Forinho, o foco deve estar em criar uma cultura de mobilidade activa, onde se estimula as crianças a usar a bicicleta para ir para a escola e se estimula os idosos a caminhar. Rui Madeira (PSD) concordou com a intervenção do autarca, reconhecendo que o uso da bicicleta pode ser uma solução viável, sobretudo para os mais jovens.

Ilda Joaquim, presidente da autarquia, adiantou que o município já tem projectos com as escolas para promover a mobilidade sustentável, como o “Vou a Pé para a Escola” e o futuro projecto “Comboio das Bicicletas”, que pretendem incentivar deslocações seguras e ecológicas entre casa e escola.