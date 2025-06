Dadores de Vialonga realizam recolha na Granja

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga promove, a 16 de Junho, uma recolha de sangue nas instalações da Sociedade Recreativa da Granja. O evento está agendado para o período entre as 15h00 e as 19h00. A iniciativa tem como objectivo contribuir para o aumento das reservas de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças e vai contar com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.