Escola de Adoseiros vai ser núcleo museológico

A antiga e desactivada escola primária de Adoseiros, na freguesia de S. Tiago dos Velhos, concelho de Arruda dos Vinhos, vai dar lugar a um núcleo museológico municipal. A informação foi avançada pelo vice-presidente do município, Paulo Pinto, em reunião de câmara. “Estamos a trabalhar internamente no projecto para instalar um núcleo museológico e a fazer agora o estudo de arquitectura, para depois podermos avançar com uma candidatura a fundos comunitários”, explicou.

Ainda não há data prevista para a conclusão dos projectos e para a apresentação da candidatura mas o autarca garante que é um trabalho que está em curso. “Estamos a fazer o caminho mas com toda a calma”, alertou, lembrando que há outros projectos mais importantes para o dia-a-dia da comunidade que também precisam de atenção. A escola de Adoseiros, recorde-se, encerrou portas quando, em Maio de 2024, ficou concluída a ampliação e requalificação da escola básica do primeiro ciclo e jardim de infância de S. Tiago dos Velhos (EB1/JI) e os alunos mudaram de escola.

A rede escolar do concelho foi reordenada conforme a carta educativa e o fecho da escola de Adoseiros permitiu, segundo a câmara, optimizar e racionalizar os recursos humanos e materiais, proporcionando melhores condições de aprendizagem e ensino a toda a comunidade escolar. Nas obras de requalificação da escola de S. Tiago dos Velhos foram investidos um milhão e 98 mil euros. Ao todo, foram investidos 794 mil euros de fundos comunitários.