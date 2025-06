Espaço Cidadão inaugurado em Cem Soldos

Projecto era ansiado há já alguns anos. O Espaço Cidadão de Cem Soldos, em Tomar, surge como um reforço dos serviços de proximidade junto da comunidade local.

A aldeia de Cem Soldos, em Tomar, passou a contar com um Espaço Cidadão. A inauguração decorreu na tarde de 4 de Junho. O equipamento, localizado no também novo edifício da junta de freguesia, resulta de um protocolo com a Agência para a Modernização Administrativa. Estiveram presentes na inauguração o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, bem como a presidente da União das Freguesias de Madalena e Beselga, Luísa Henriques.

No momento do descerrar da placa, Luísa Henriques referiu que este era um projecto ansiado há já alguns anos. A autarca recordou que o processo de aquisição do novo edifício da junta de freguesia começou em 2021. “Foi um processo demorado, só no final de 2022 conseguimos efectivar a compra, depois foi um processo de obras, um esforço financeiro, sempre com o apoio do município e, no início deste ano, demos abertura ao nosso novo espaço da sede da junta”, recordou.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), realçou que este é o sexto Espaço Cidadão inaugurado no concelho, numa rede que pretende abranger todo o território. “Também estamos a trabalhar para termos uma Loja do Cidadão na cidade de Tomar, que é um outro conceito mais completo, mas que naturalmente ainda vai demorar o seu tempo. Conseguimos, para já, ficar com a gestão do espaço do antigo Palácio de Alvaiázere e está-se agora a trabalhar no processo”, disse o autarca. Por fim, Hugo Cristóvão elogiou o trabalho que alguns voluntários realizaram na pintura exterior do edifício, dias antes da inauguração da nova valência da aldeia.