Grupo Desportivo de Benavente com nova direcção após acto eleitoral com muita participação

O Grupo Desportivo de Benavente (GDB) tem nova liderança. Vítor Gil foi eleito presidente do clube para o biénio 2025/2027, após a vitória da Lista B – “Futuro em Campo” nas eleições que decorreram no dia 21 de Maio, no Centro Cultural de Benavente. Com um total de 383 votos expressos, a Lista B foi a mais votada, somando 196 votos. A candidatura rival, a Lista A – “Movimento Mudar”, obteve 179 votos, num acto eleitoral marcado, segundo o clube, “pelo civismo, envolvimento e sentido de responsabilidade dos associados”. Em comunicado, a direcção do GDB agradeceu a ambas as listas candidatas pelo “empenho, dedicação e espírito associativo” demonstrados durante todo o processo eleitoral. O clube deixou ainda uma nota de reconhecimento a todos os que participaram nas eleições, quer como candidatos quer como eleitores. A direcção cessante saudou o novo presidente e a sua equipa, desejando-lhes “os maiores sucessos no exercício dos seus mandatos, em prol do desenvolvimento desportivo e institucional do nosso clube”.