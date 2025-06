Homem de 72 anos detido por violência doméstica em Almeirim

Suspeito foi detido por violência física e psicológica contra a sua companheira de 68 anos. Está em prisão preventiva.

A GNR de Santarém deteve, no dia 28 de Maio, um homem de 72 anos por violência doméstica, no concelho de Almeirim. Em comunicado, a GNR explica que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física contra a vítima, sua companheira, de 68 anos. De acordo com a mesma nota, no decorrer da acção foi dado cumprimento a um mandado, que culminou na detenção do suspeito. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido decretada a medida de coacção de prisão preventiva.