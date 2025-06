Mulher queixa-se de violação em bar na Fajarda

Uma mulher de cerca de 40 anos, alegada funcionária de um bar de alterne na Fajarda, concelho de Coruche, apresentou queixa alegando ter sido violada por um cliente. A denúncia foi feita cerca das 22h00 de sábado, 31 de Maio, e levou a Guarda Nacional Republicana (GNR) ao local. A mulher, segundo fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR, apontou como alegado agressor um indivíduo com idade aproximada de 45 anos, com o qual terá estado num quarto do estabelecimento. Por se tratar de um crime de natureza sexual, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária, que também marcou presença na casa de alterne da Fajarda, situada junto à Estrada Nacional 114-3. Fonte da GNR de Santarém confirmou que identificou os dois envolvidos, mas não procedeu a qualquer detenção.

A alegada vítima foi conduzida ao Hospital Distrital de Santarém para realização de exames médicos, tendo mais tarde sido assistida também no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.