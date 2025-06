Polivalente desportivo vai nascer no Belo Jardim em Samora Correia

A Câmara de Benavente vai avançar com a construção de um novo polivalente desportivo descoberto, em relva sintética, no loteamento Belo Jardim, em Samora Correia. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara, onde ficou decidida a abertura do respectivo concurso público. A intervenção, com uma área total de cerca de 1.370 metros quadrados, visa criar melhores condições para a prática desportiva e recreativa na freguesia, contribuindo para o fortalecimento das vivências comunitárias e para a valorização do espaço urbano.

A obra, segundo o município, está integrada nas Grandes Opções do Plano para 2025 e a empreitada incluirá trabalhos de terraplanagens, drenagem de águas pluviais, abastecimento de água, construção de muretes e estrutura de pavimento, entre outras componentes técnicas descritas nas peças desenhadas e no caderno de encargos. O valor base fixado para o procedimento é de 141.500 euros, acrescido de IVA, sendo estipulado um prazo de execução da obra de 120 dias.