Prisão para suspeito de atear quatro fogos em Ourém que colocaram casas de família em risco

Um homem de 37 anos, suspeito da autoria de quatro crimes de incêndio florestal no concelho de Ourém, foi detido e ficou em prisão preventiva. Segundo comunicado da Polícia Judiciária, a detenção, feita pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, ocorreu na quinta-feira, 5 de Junho. “Os incêndios, três ocorridos em 29 de Maio e um ocorrido em 9 de Agosto de 2024, ateados com recurso a chama directa através de um isqueiro, ameaçaram o interface urbano-florestal da cidade de Ourém, constituído por aglomerados habitacionais e complexos comerciais nas imediações e uma vasta mancha florestal, povoada com pinheiro-bravo, carvalhos, eucaliptos e mato”, explicou a PJ.

Ainda segundo a PJ, a “área ardida corresponde aproximadamente dois mil metros quadrados”. “Caso não tivesse havido uma rápida e eficaz intervenção dos meios de combate, os incêndios poderiam ter tomado proporções mais gravosas”, referiu a PJ, segundo a qual a investigação suspeita de que o arguido possa ser responsável por outros incêndios florestais ocorridos no mesmo concelho em anos anteriores, “considerando o padrão espaço-temporal e o ‘modus operandi’”.

Fonte da PJ de Leiria disse à Lusa que o arguido, “solteiro e sem apoio familiar, vive em casas devolutas ou de pessoas que o acolhem”, fazendo “biscates na construção civil”. De acordo com a mesma fonte, as motivações para os incêndios, que ocorriam entre as 21h00 e as 03h00, estão ainda indefinidas. O detido, sem antecedentes criminais, residente na zona, foi presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coacção, ficando em prisão preventiva, acrescentou a PJ.