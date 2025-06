Professor Luís Cid morreu aos 53 anos vítima de doença súbita

O professor e antigo director da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), Luís Filipe Cid Serra, morreu vítima de paragem cardiovascular aos 53 anos, na madrugada de 3 de Junho, revelou aquela escola de ensino superior que integra o Politécnico de Santarém. “Em sinal de respeito e reconhecimento”, o Instituto Politécnico de Santarém decretou três dias de luto académico.

Doutor em Ciências do Desporto, Luís Cid foi professor coordenador na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, onde assumiu também os cargos de subdirector, entre 2015 e 2018, e director entre 2018 e 2022. “Com apenas 53 anos, o professor Luís Cid faleceu de forma súbita, deixando uma lacuna profunda na nossa instituição e na comunidade académica”, publicou a ESDRM nas suas redes sociais. “Ao longo de 20 anos de serviço, dedicado à ESDRM, destacou-se pelo seu compromisso exemplar, sobretudo na área da Psicologia do Desporto, sendo uma referência incontornável para colegas e estudantes”, acrescenta.

O município de Rio Maior também expressou o seu pesar pelo falecimento do docente, que considera um “exemplo de dedicação, integridade e excelência académica” que “com o seu contributo científico, pedagógico e humano deixou uma marca indelével junto de colegas, estudantes e parceiros institucionais”.