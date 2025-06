Vila Franca de Xira distinguida pelo 10º ano como amigo do desporto

Vila Franca de Xira voltou a ser distinguida, pela décima vez consecutiva, com o galardão de município amigo do desporto. A distinção reconhece as boas práticas municipais na promoção do desporto e actividade física e é atribuída pela Cidade Social, uma empresa especializada na certificação da qualidade.

A cerimónia de entrega do galardão decorreu a 28 de Maio, no XXV Seminário Nacional que teve lugar no Funchal. O galardão foi entregue pelo CEO da Cidade Social, Pedro Mortágua Soares, ao vereador com o pelouro do desporto, João Pedro Baião, que representou o município. O prémio reconhece o trabalho realizado pela autarquia no âmbito do desenvolvimento desportivo, sublinhando a obtenção de resultados relevantes e a adopção de processos de melhoria contínua.