Aprovadas alterações de trânsito para a zona de Arcena

Foram implementadas alterações ao trânsito na zona de Arcena, em Alverca do Ribatejo, depois de terem sido aprovadas em reunião de câmara. A proposta, integrada no projecto de alteração ao regulamento de trânsito do concelho de Vila Franca de Xira, contempla mudanças de circulação, estacionamento e prioridades em diversos arruamentos da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Entre as medidas propostas destaca-se a proibição de trânsito no sentido sul-norte na Rua Manuel de Arriaga, entre a Rua Encosta da Fonte e a Rua Olival Doutor, e na Rua dos Casquinhas, entre os mesmos limites. Por outro lado, será permitido o trânsito nos dois sentidos na Rua Olival Doutor, Rua Filipa de Lencastre, Rua Inês de Castro, Rua Chão da Vinha, Rua Teófilo Braga, bem como em troços específicos da Rua Manuel de Arriaga e da Rua dos Casquinhas, desde o início de cada uma até à Rua Encosta da Fonte, além da própria Rua Encosta da Fonte e da Rua Afonso Costa. A proposta define ainda novos critérios de prioridade de circulação: a Rua Dr. José Eduardo Vieira passará a ter prioridade sobre a Rua Olival Doutor; esta última terá prioridade sobre a Rua Filipa de Lencastre, a Rua Chão da Vinha e a Rua Inês de Castro. A Rua Encosta da Fonte será prioritária em relação à Rua Manuel de Arriaga e à Rua dos Casquinhas, enquanto a Rua Teófilo Braga terá prioridade sobre a Rua Encosta da Fonte e a Rua Afonso Costa.