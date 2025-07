Regulamentos de habitação em Alenquer estão em consulta pública

O projecto de Regulamento Geral Habitacional do Município de Alenquer e o Regulamento do Programa de Apoio à Habitação Degradada do concelho vão entrar em fase de consulta pública para recolha de sugestões. As propostas foram aprovadas pela maioria socialista na câmara municipal, com abstenção dos vereadores da oposição.

Para o autarca da CDU, Ernesto Ferreira, o Regulamento Geral Habitacional poderá ser “uma mão cheia de nada” tendo em conta o número reduzido de fogos a disponibilizar, que, segundo a câmara, serão cerca de sete. “Serão, seguramente melhorias em relação ao que temos hoje, porém, não é razoável que instrumentos desta importância sejam colocados à câmara sem uma análise e discussão prévia entre as forças políticas e, nomeadamente, permitindo à oposição apresentar propostas”, disse o autarca.

O vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques, lamentou a falta de investimento na área habitacional e o atraso na aprovação da revisão do Plano Director Municipal de Alenquer. O social-democrata defende que a câmara deve incentivar cooperativas de habitação e facilitar os processos para a instalação de casas pré-fabricadas.