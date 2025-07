Campeonatos nacionais de ciclismo foram um sucesso em Ourém

Ciclista Daniel Moreira sagrou-se campeão português de sub-23. Daniela Campos conquistou o segundo título consecutivo de fundo.

O ciclista português Daniel Moreira (Hagens-Berman-Jayco) sagrou-se pela primeira vez campeão nacional de fundo, depois de se impor num sprint a quatro no final em Ourém. Após os 150,6 quilómetros, com partida e chegada em Ourém, Daniel Moreira, de 18 anos, superiorizou-se numa luta final entre quatro corredores, vencendo em 3:42.49 horas, depois de ter sido quinto na véspera no contrarrelógio. Com o mesmo tempo de Daniel Moreira cortaram a meta João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista), segundo classificado, Diogo Pinto (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), terceiro, e Gabriel Baptista (Technosylva Maglia Bembibre), quarto. A Hagens-Berman-Jayco continua a recrutar vários talentos portugueses, com Daniel Moreira a dar mais um título de sub-23 à equipa norte-americana, depois de Gonçalo Tavares (2023), Pedro Andrade (2021), João Almeida (2019), Rui Oliveira (2018) e Ruben Guerreiro (2017).

Daniela Campos conquistou o segundo título consecutivo de fundo, ao impor-se num sprint reduzido em Ourém, no final dos 80,3 quilómetros da prova feminina dos Nacionais de ciclismo. No final do percurso, com partida e chegada em Ourém, a olímpica portuguesa, que corre pela equipa espanhola Eneicat-CMTeam, impôs-se em 2:33.59 horas, para conquistar o segundo título consecutivo e o terceiro da carreira. Raquel Queirós (Atum General/Tavira/ Farense), que participou na prova de cross-country dos Jogos Olímpicos Paris2024, foi segunda, com o mesmo tempo, tal como a terceira posicionada, Maria Martins (CANYON//SRAM zondacrypto), que também esteve na capital francesa, disputando as provas de pista. Marta Carvalho (Cantábria Deporte - Rio Miera) sagrou-se campeã nacional de sub-23, ao terminar os 68,1 quilómetros em 1:56.31 horas, juntando a conquista da prova de fundo à de contrarrelógio, que venceu na sexta-feira. Beatriz Roxo, igualmente da Cantábria Deporte - Rio Miera, foi segunda, com o mesmo tempo da vencedora, com Daniela Simão (Academia Efapel) a fechar o pódio a dois segundos, repetindo o mesmo lugar da véspera.