Fazendense participa no Torneio de Futebol Infantil Braga Cup

A Associação Desportiva Fazendense, concelho de Almeirim, vai estar representada pela segunda vez no Torneio de Futebol Infantil Braga Cup, que decorre de 2 a 6 de Julho, com uma equipa do escalão Sub-13 em futebol de sete com crianças nascidas em 2012 e 2013. São cerca de 100 equipas de vários países e 1800 atletas, treinadores e dirigentes. As crianças vão viajar de comboio até Braga, numa forma mais sustentável de viajar e algumas delas fazem-no pela primeira vez neste meio de transporte. O clube é a única equipa da região a participar nesta competição.