Ferreira do Zêzere com dois campeões regionais de natação em Coruche

A Casa do Povo de Ferreira do Zêzere esteve em grande destaque no Torneio Nadador Completo, que decorreu no passado fim-de-semana no Complexo Aquático de Coruche. Entre 142 nadadores de 13 clubes do distrito de Santarém, Matilde Araújo e João Emídio foram os grandes protagonistas da competição, ao vencerem todas as provas em que participaram e conquistarem o título de campeões regionais. A prova, conhecida pelo seu grau de exigência física e técnica, avalia a versatilidade dos atletas em todos os estilos — costas, bruços, mariposa, livres e estilos —, sendo a desclassificação em qualquer uma das disciplinas motivo para exclusão do pódio. Ambos os nadadores de Ferreira do Zêzere superaram esse desafio com uma prestação irrepreensível.

Matilde Araújo conquistou o ouro nas cinco provas em que competiu: 100 metros estilos, 50 metros costas, bruços, mariposa e livres. João Emídio repetiu o feito exatamente nas mesmas categorias, terminando o torneio igualmente invicto. Além dos dois campeões, também outros atletas da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere alcançaram classificações de relevo. Mariana Nunes terminou a competição no 3.º lugar regional, Matilde Peixoto foi 5.ª, Carolina Bento ficou em 10.º e Catarina Cotrim, apesar de uma desclassificação, manteve-se competitiva nas restantes provas.

“Que metas e sonhos poderiam alcançar os nadadores de Ferreira do Zêzere com outras condições de trabalho?”, questiona a associação no final do comunicado, deixando no ar um apelo à valorização do desporto local e à criação de melhores infraestruturas para apoiar os atletas.