Novo campo de basquetebol na Golegã recebeu torneio intermunicipal

Torneio de basquetebol 3x3 do programa MAIS Lezíria jogou-se no novo campo de basquetebol do Jardim do Equuspolis, na Golegã.

O município da Golegã acolheu recentemente, no novo campo de basquetebol do Jardim do Equuspolis, o torneio de três para três de basquetebol de rua MAIS Lezíria, uma iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, com o apoio da Associação de Basquetebol de Santarém. O evento integrou o programa desportivo intermunicipal MAIS Lezíria e contou com a participação de atletas de diferentes faixas etárias, distribuídos pelos escalões. O evento marcou também a valorização do novo espaço desportivo no concelho, que vem reforçar a aposta do município na promoção da actividade física e na adopção de estilos de vida saudáveis, colocando à disposição da população mais um equipamento desportivo.