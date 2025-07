Rodrigo Alcobia bate recorde nacional nos 200 mariposa em Rio Maior

Atleta de natação da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere em destaque no Torneio Inter-regional do Especialista, que decorreu em Rio Maior.

O Complexo Aquático Olímpico de Rio Maior foi palco da edição de 2025 do Torneio Inter-regional do Especialista, que reuniu 409 nadadores em representação de 33 clubes nacionais. Entre os participantes, destaque para os atletas do CPFZ – Natação, que alcançaram várias marcas pessoais e excelentes resultados. Rodrigo Alcobia esteve em grande plano ao conquistar o título de campeão nacional nos 200 metros mariposa, estabelecendo um novo recorde nacional na prova. O nadador do clube de Ferreira do Zêzere venceu também as provas de 100 e 50 metros mariposa, sagrando-se campeão nacional em ambas.

Na competição feminina, Bárbara Simões sagrou-se campeã nos 200 metros mariposa no escalão etário, e vice-campeã nos 100 e 50 metros da mesma técnica. Já Joana Inês Antunes conquistou um 4.º lugar nos 200 metros costas, um 6.º lugar nos 50 metros costas e um 7.º nos 100 metros, também no seu escalão. Com estes resultados, o CPFZ alcançou o 4.º lugar na classificação de melhorias de desempenho desportivo entre os clubes presentes.