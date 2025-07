Salvaterra de Magos aprova apoios de 32 mil euros a associações

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou, em reunião do executivo, um conjunto de protocolos de cooperação com associações desportivas, culturais e sociais do concelho, no valor global de 32.492 euros. O apoio mais significativo, de 14 mil euros, foi atribuído ao Clube de Trampolins de Salvaterra para apoiar actividades regulares e deslocações internacionais.

Seguiu-se o protocolo com o Centro de Bem Estar Social de Muge, no montante de 10.942 euros, que permitirá complementar a intervenção já realizada pelo município no exterior da creche e jardim-de-infância da vila, nomeadamente com a colocação de relva no espaço envolvente.

No domínio cultural, o município aprovou um apoio de 4.750 euros ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo, destinado à realização do festival de folclore agendado para 5 de Julho e ao acolhimento de dois grupos estrangeiros, oriundos de Espanha e da Chéquia. Este montante inclui mil euros especificamente para suportar os custos das deslocações internacionais.

A Associação Marcha Popular Coração do Ribatejo receberá um apoio de 1.500 euros, verba destinada às deslocações em autocarro para actuações realizadas nos dias 15 e 22 de Junho, bem como para um terceiro evento que se realizou em 28 de Junho. O município salientou que não possui capacidade de resposta e disponibilidade no que respeita a garantir o transporte em autocarro.

Foi aprovado um apoio de 1.300 euros ao Grupo Desportivo do Granho, que está a coorganizar um evento nacional desportivo com uma associação do concelho de Almeirim. Todos os protocolos foram aprovados por maioria, registando-se a abstenção da vereadora Marisa Simão, eleita pelo Chega.