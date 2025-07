Américo Mendes é o candidato do PSD à Junta de Freguesia de Branca

O PSD de Coruche anunciou a candidatura de Américo Francisco Mendes à presidência da Junta de Freguesia de Branca nas próximas eleições autárquicas. Com 73 anos e já reformado, Américo Mendes reside na freguesia há mais de 47 anos, sendo uma figura com forte ligação ao associativismo. O candidato afirma conhecer profundamente a realidade da freguesia, o que, segundo as suas palavras, o motivou a construir ali a sua vida.

A visão do candidato passa por atrair novos investimentos, revitalizar o comércio local, apoiar famílias e seniores, e criar oportunidades para os mais jovens. Num apelo directo à população, Américo Mendes sublinha o seu amor à terra e às gentes da freguesia. O PSD de Coruche justifica a escolha com base na experiência e na ligação emocional do candidato à freguesia.