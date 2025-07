As reviravoltas de Fátima Galhardo na política de Coruche

A vice-presidente da câmara tinha assumido lutar para ser a cabeça de lista, mas desistiu na hora de defrontar o presidente da concelhia na votação interna, aceitando ser número dois e agora sai da lista de Nuno Azevedo.

Fátima Galhardo, a terminar o mandato como vice-presidente da Câmara de Coruche pelo PS, já não vai na lista do partido como tinha acordado com o cabeça-de-lista e presidente da concelhia socialista, Nuno Azevedo. E também não vai participar na campanha eleitoral do partido, segundo confirmou o candidato a presidente que recebeu uma mensagem com essa indicação. Nuno Azevedo diz que está a trabalhar no sentido de encontrar uma pessoa com um perfil que se enquadre na estratégia do partido. A militante socialista demonstrou vontade de ser candidata a presidente e apresentou-se a votos na concelhia, mas acabou por desistir por perceber que ia perder com Nuno Azevedo e fez um acordo para integrar a lista do também presidente da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra.

Sobre os motivos que a levaram a sair da lista, Fátima Galhardo diz que tem a ver com assuntos de ordem pessoal, concluindo que não vai dar mais esclarecimentos sobre o assunto. O cabeça-de-lista e presidente da concelhia, contactado por O MIRANTE, refere que não estava à espera desta situação, uma vez que Fátima Galhardo estava a colaborar no processo de escolha de elementos para integrarem as listas, desenvolvendo contactos com potenciais candidatos. Nuno Azevedo, apesar de não esperar a saída da sua número dois e possível vice-presidente na câmara, diz compreender as opções das pessoas, salientando que o que lhe foi transmitido é que tal se deveu a motivos pessoais.

Recorde-se que Fátima Galhardo tinha assumido em Dezembro em entrevista a O MIRANTE que iria apresentar a sua disponibilidade para ser cabeça-de-lista pelo PS à câmara, justificando que estava a assumir a posição de ir à luta pelo lugar de cabeça-de-lista porque se não o fizesse estaria a fugir às responsabilidades. A autarca dizia que a experiência de duas décadas no município seria uma mais-valia para vencer as eleições autárquicas. O nome de Nuno Azevedo como cabeça de lista foi aprovado pela Comissão Política Concelhia de Coruche do Partido Socialista no dia 23 de Fevereiro. O presidente da Federação Distrital de Santarém do PS, Hugo Costa, disse que “Nuno Azevedo reúne as qualidades necessárias para liderar os destinos do concelho e dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo PS”.