Demitiu-se o vereador da Juventude na Câmara de Vila Franca de Xira

João Pedro Baião renunciou ao cargo de vereador na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Militante do PS desde 2009 e ex-presidente da JS, vai abraçar novos desafios e foi substituído na vereação por Vítor Moreira.

O vereador da Juventude na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, João Pedro Baião (PS), apresentou a renúncia ao cargo. Segunda-feira, 30 de Junho, foi o último dia em funções do autarca, que, entre outros pelouros, tinha os da Juventude e do Desporto.

João Pedro Baião disse a O MIRANTE que a decisão foi muito ponderada e estava programada, sendo do conhecimento do presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira. “Não saio de costas voltadas com ninguém e não se trata de incompatibilidades. Vou voltar ao mercado de trabalho no sector privado na minha área, que é a financeira. Tenho ido a entrevistas, mas não assinei contrato, até porque não podia”, explicou, acrescentando que vai continuar a ser militante do partido.

O agora ex-vereador foi substituído por Vítor Moreira, no dia 1 de Julho, na bancada do PS no executivo camarário. Segundo explicações da autarquia, “nos termos da lei os pelouros regressam à esfera do presidente da câmara”, podendo ser redistribuídos.

João Pedro Baião é militante do Partido Socialista desde 2009, e tem experiência no associativismo. Em 2007 foi eleito presidente da Associação Nova Frente Juvenil do Sobralinho e desempenhou vários cargos na Juventude Socialista da freguesia do Sobralinho, na comissão política concelhia do PS e na Juventude Socialista de Vila Franca de Xira, da qual foi presidente.

Chegou a presidir ao conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira e foi adjunto no gabinete da ex-secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.