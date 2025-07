Edgar Melo lidera lista da CDU à União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta

A CDU anunciou Edgar Oliveira Melo como cabeça-de-lista à União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta nas próximas eleições autárquicas. Com 49 anos, Edgar Melo reside no Cartaxo desde os cinco anos e tem uma forte ligação ao movimento sindical, onde tem desempenhado responsabilidades de relevo, refere o partido em comunicado. Motorista de pesados, divide o seu tempo entre o trabalho e a luta pelos direitos dos trabalhadores e é eleito na Assembleia de Freguesia do Cartaxo e Vale da Pinta desde 2021. O candidato integra actualmente o Secretariado da Direcção Nacional da FECTRANS – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações –, o Executivo da Direcção Nacional do STRUP – Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal – e o Secretariado da Direcção da União dos Sindicatos de Santarém (USS). Membro do Partido Comunista Português (PCP), Edgar Melo participa também nas estruturas locais e regionais do partido, como a Comissão Concelhia do Cartaxo e a Direcção da Organização Regional de Santarém. A lista completa de candidatos à assembleia de freguesia será apresentada em breve e, segundo a CDU, será composta por pessoas sérias, honestas e competentes, de diferentes quadrantes políticos, unidas pelo desejo de “viver melhor na nossa terra” e pelo compromisso de agir nesse sentido.