João Félix concorre pela CDU à Câmara do Entroncamento

Candidato defende como prioridade a aposta na cultura e identidade ferroviária como fio condutor para a integração e desenvolvimento da comunidade e afirmação local.

O ferroviário João Félix, de 62 anos, é o candidato da CDU à Câmara do Entroncamento nas autárquicas deste ano, defendendo uma “promoção da cultura e identidade ferroviária” para afirmação e desenvolvimento do concelho. João Félix lembrou um concelho que “tem crescido muito em termos populacionais e na diversidade cultural” e defendeu como prioridade a aposta na “cultura e identidade ferroviária” como “fio condutor” para a integração e desenvolvimento da comunidade e afirmação local, com a “preservação e divulgação do património ferroviário”, a par de um “espaço dinâmico aberto à sociedade” e “actividades direccionadas para abranger os mais jovens”.

O candidato da CDU apontou ainda como prioridades “reforçar uma relação de transparência” entre os eleitos e os eleitores, “melhoria das condições salariais” dos trabalhadores do município, “cuidados de saúde acessíveis” para todos, “promoção ambiental e criação de ciclovias” e “reforço das condições de segurança”, a par da “dinamização e acompanhamento permanente” de actividades ligadas ao sector social, empresarial, desportivo e cultural.

João Félix concorre como independente nas listas da CDU. Natural de Torres Novas, reside no Entroncamento há mais de 30 anos, tendo sido dirigente sindical e membro da Comissão de Trabalhadores. A CDU anunciou ainda João Caldeira, de 52 anos, natural de Abrantes e residente no Entroncamento, como primeiro candidato à assembleia municipal. Licenciado em Gestão Financeira e Engenharia Mecânica, João Caldeira trabalha no sector ferroviário há 29 anos. Às duas freguesias do concelho, a CDU candidata Catarina Alexandra Silva, de 48 anos, empresária, à Junta de Freguesia de São João Baptista, sendo Ana Margarida Lopes, empresária, de 33 anos, a cabeça de lista à freguesia de Nossa Senhora de Fátima.